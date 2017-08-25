31 канал объявляет кастинг зрителей в проект «I’m A Singer Kazakhstan» .

Сотня человек, отправивших свои заявки, сможет попасть в состав «Народного жюри», и своими руками выбрать победителя грандиозного музыкального шоу.

На 31 канале продолжается подготовка к самому яркому музыкальному событию этой осени: запуску проекта «I’m A Singer Kazakhstan». Участники уже отобраны. Настал черед зрителей. Согласно формату этого талант-шоу, лучший исполнитель определяется именно методом народного голосования. По мнению организаторов, это - максимально на сегодняшний день демократичный и объективный способ отбора лучших.





- Демократичность этого метода заключается в том, что лучших участников выбирает зрительский зал. Более 300 человек будут иметь возможность присутствовать на съемках шоу. Они же будут отдавать свои голоса одному из конкурсантов после каждого выступления, - говорит генеральный директор 31 канала Багдат Коджахметов. – Вместе с этим хочется отметить, что отбор зрителей в состав «народного жюри» будет проводиться такой же тщательный, как и отбор исполнителей. В зале должны сидеть люди, заинтересованные в искусстве и разбирающиеся в музыке. У нас уже есть договоренность о том, что в качестве зрителей приедут делегации из Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Татарстана и других стран-участниц шоу. Это даст во-первых, необходимую для проекта объективность, а во-вторых, это и есть тот самый глас народа, который позволит определить действительно самого лучшего.





Стать участником шоу «I’m A Singer Kazakhstan» и попасть в состав «Народного жюри» может каждый казахстанец. Для этого нужно присылать информацию о себе, а так же ссылки на свои страницы в соцсетях на электронную почту casting@31.kz, с пометкой «Народное жюри». Возраст не ограничен.





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