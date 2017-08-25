Чемпион-бодибилдер умер, подавившись едой

Восходящая звезда американского бодибилдинга 26-летний Даллас МакКарвер скончался на кухне собственного дома в штате Флорида, подавившись едой , сообщают , сообщают Vesti.ru





Бесчувственного спортсмена обнаружил рано утром 22 августа его знакомый. МакКарвера доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.





Незадолго до случившегося МакКарвер общался по телефону со своей подругой, рестлершей Даной Брук, которой рассказал, что собирается готовить себе ужин, сообщает портал TMZ.





МакКарвер, рост которого составлял 183 сантиметра при весе в 120 килограммов, начал карьеру бодибилдера в возрасте 21 года. В 2016 году он занял восьмое место на популярном конкурсе "Мистер Олимпия". В 2017 году он потерял сознание на подиуме во время соревнований в Австралии, но с того момента не имел проблем со здоровьем.





Полиция не видит в гибели спортсмена какого-либо злого умысла, рассматривая происшедшее как несчастный случай.