Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Шестидесятилетний житель из ЮКО отправился в Мекку на велосипеде

25 августа 2017, 09:08

Велосипед Тожали-акя оснащен тремя скоростями. На него установлена видеокамера и небольшой ящик с водой.

Шестидесятилетний житель из ЮКО отправился в хадж на велосипеде. Мужчина сначала поехал в Самарканд, затем – в Таджикистан, где немного передохнул. Тожали Акрамов был уверен — добраться до Мекки у него обязательно получится, сообщает "Отырар".

Родственники отговаривали мужчину ехать на велосипеде, но Тожали Акрамов настоял на своем и отправился совершить священный хадж в Мекку.

К своему первому пешему хаджу Тожали Акрамов готовился почти год, прошел медицинское обследование, подготовил снаряжение из предметов первой необходимости и отправился в путь. Велосипед Тожали-акя оснащен тремя скоростями. На него установлена видеокамера и небольшой ящик с водой.

Южноказахстанец, по словам родственников, уже в Мекке. В пути он провел шесть суток. Путник в полном порядке и обещает сделать Дуа за весь Казахстан.


Фото: kursiv.kz.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...