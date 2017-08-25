Шестидесятилетний житель из ЮКО отправился в Мекку на велосипеде
25 августа 2017, 09:08
Велосипед Тожали-акя оснащен тремя скоростями. На него установлена видеокамера и небольшой ящик с водой.
Шестидесятилетний житель из ЮКО отправился в хадж на велосипеде. Мужчина сначала поехал в Самарканд, затем – в Таджикистан, где немного передохнул. Тожали Акрамов был уверен — добраться до Мекки у него обязательно получится, сообщает "Отырар".
Родственники отговаривали мужчину ехать на велосипеде, но Тожали Акрамов настоял на своем и отправился совершить священный хадж в Мекку.
К своему первому пешему хаджу Тожали Акрамов готовился почти год, прошел медицинское обследование, подготовил снаряжение из предметов первой необходимости и отправился в путь. Велосипед Тожали-акя оснащен тремя скоростями. На него установлена видеокамера и небольшой ящик с водой.
Южноказахстанец, по словам родственников, уже в Мекке. В пути он провел шесть суток. Путник в полном порядке и обещает сделать Дуа за весь Казахстан.
Фото: kursiv.kz.
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