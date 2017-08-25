Самолет с гумпомощью задел крылом дом в Южном Судане: погиб ребенок

Еще четыре человека – две женщины и два ребенка – получили ранения.

Самолет Ил-76, перевозивший гуманитарную помощь в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, при посадке в Джубе, столице Южного Судана, задел крылом крышу дома. В результате погибла пятилетняя девочка , сообщают , сообщают Vesti.ru





Еще четыре человека – две женщины и два ребенка – получили ранения.





Посадка грузового самолета проходила в сложных погодных условиях, во время ливня. Видимость также была плохой, передает ТАСС. Снижавшийся самолет задел дерево и металлическую крышу одноэтажного дома. Затем, когда он начал набирать высоту, реактивной струей повредило еще один дом.





Шасси Ил-76 оказалось повреждено, он был вынужден аварийно сесть в Уганде, в аэропорту Энтеббе.





Представители Всемирной продовольственной программы ООН выразили соболезнования семье погибшей девочки и обещали оказать любую помощь. Начато расследование инцидента.



