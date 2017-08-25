Самолет с гумпомощью задел крылом дом в Южном Судане: погиб ребенок
25 августа 2017, 09:13
Еще четыре человека – две женщины и два ребенка – получили ранения.
Самолет Ил-76, перевозивший гуманитарную помощь в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, при посадке в Джубе, столице Южного Судана, задел крылом крышу дома. В результате погибла пятилетняя девочка, сообщают Vesti.ru.
Еще четыре человека – две женщины и два ребенка – получили ранения.
Посадка грузового самолета проходила в сложных погодных условиях, во время ливня. Видимость также была плохой, передает ТАСС. Снижавшийся самолет задел дерево и металлическую крышу одноэтажного дома. Затем, когда он начал набирать высоту, реактивной струей повредило еще один дом.
Шасси Ил-76 оказалось повреждено, он был вынужден аварийно сесть в Уганде, в аэропорту Энтеббе.
Представители Всемирной продовольственной программы ООН выразили соболезнования семье погибшей девочки и обещали оказать любую помощь. Начато расследование инцидента.
Фото: Global Look Press
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874793-c2c0d845fc0e358e4cee3718722589a7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...