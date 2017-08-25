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Самолет с гумпомощью задел крылом дом в Южном Судане: погиб ребенок

25 августа 2017, 09:13

Еще четыре человека – две женщины и два ребенка – получили ранения.

Самолет Ил-76, перевозивший гуманитарную помощь в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, при посадке в Джубе, столице Южного Судана, задел крылом крышу дома. В результате погибла пятилетняя девочка, сообщают Vesti.ru.

Еще четыре человека – две женщины и два ребенка – получили ранения.

Посадка грузового самолета проходила в сложных погодных условиях, во время ливня. Видимость также была плохой, передает ТАСС. Снижавшийся самолет задел дерево и металлическую крышу одноэтажного дома. Затем, когда он начал набирать высоту, реактивной струей повредило еще один дом.

Шасси Ил-76 оказалось повреждено, он был вынужден аварийно сесть в Уганде, в аэропорту Энтеббе.

Представители Всемирной продовольственной программы ООН выразили соболезнования семье погибшей девочки и обещали оказать любую помощь. Начато расследование инцидента.

Фото: Global Look Press

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