Госдеп сообщил о 16 пострадавших на Кубе американских дипломатах

В результате «инцидентов» на Кубе пострадали 16 сотрудников посольства США . Об этом, как передает . Об этом, как передает РИА Новости , сообщила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.





При этом она отказалась говорить о природе инцидентов, кто мог стоять за ними и каково состояние пострадавших.





«Я не могу вам сказать, кто причастен к этому. Расследование продолжается. Мы хотим найти виновных и привлечь их к ответственности», — сказала Нойерт.





«Источник инцидентов» также пока не обнаружен, добавила она.





Ранее телеканал CBS News сообщал, что врач, обследовавший работающих в Гаване американских и канадских дипломатов, диагностировал у них легкие черепно-мозговые травмы и предположительно поражение центральной нервной системы.

Дипломаты жаловались на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия. Госдепартамент сказал, что «инциденты» начали происходить начиная с конца 2016 года. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что чиновники расследуют, являются ли дипломаты целью «акустических атак», которые направлены на их дома, предоставленные кубинским правительством. Источник добавил, что сообщения о новых атаках на сотрудников посольства США на острове продолжают поступать.

Ряд американских дипломатов прекратили из-за этого работу на Кубе. Также, по словам источника, дипломаты становились жертвами других форм преследования — речь идет о повреждении автомобилей, постоянной слежке, взломах жилищ.

Вашингтон напомнил кубинским властям об их международных обязательствах по защите дипломатов. Однако Куба отрицает какую-либо причастность к подобным атакам.

В декабре 2014 года главы США и Кубы Барак Обама и Рауль Кастро объявили о начале постепенной нормализации отношений между странами. Были восстановлены дипломатические связи, возобновлены регулярные коммерческие полеты, ослаблен ряд антикубинских санкций. При этом наложенное Вашингтоном после революции 1959 года торговое эмбарго действует до сих пор.



