Mercedes насмерть сбил пешехода в Алматы
25 августа 2017, 09:20
От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда машины скорой помощи.
Наезд со смертельным исходом произошел в Алматы.
ДТП произошло в Наурызбайском районе, на территории Абайских дач по улице Строительная. Со слов очевидцев и водителя, автомобиль Mercedes двигался по улице Строительная. В это время по дороге шел, предположительно, нетрезвый мужчина 30-35 лет.
Неожиданно мужчина резко шагнул, водитель не успел среагировать и на полном ходу сбил пешехода.
По словам местных жителей, погибшего днем видели в нетрезвом состоянии, он утверждал, что в этот день у него умерла жена. Документов мужчина при себе не имел, но местные жители его опознали. Он проживал недалеко от места ДТП.
Сотрудники дорожной полиции выясняют подробности случившегося.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik
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