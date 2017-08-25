Mercedes насмерть сбил пешехода в Алматы

От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда машины скорой помощи.

Наезд со смертельным исходом произошел в Алматы.





ДТП произошло в Наурызбайском районе, на территории Абайских дач по улице Строительная. Со слов очевидцев и водителя, автомобиль Mercedes двигался по улице Строительная. В это время по дороге шел, предположительно, нетрезвый мужчина 30-35 лет.





Неожиданно мужчина резко шагнул, водитель не успел среагировать и на полном ходу сбил пешехода.

По словам местных жителей, погибшего днем видели в нетрезвом состоянии, он утверждал, что в этот день у него умерла жена. Документов мужчина при себе не имел, но местные жители его опознали. Он проживал недалеко от места ДТП.

Сотрудники дорожной полиции выясняют подробности случившегося.

