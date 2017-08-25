Крупное ДТП в Уральске: За рулем пассажирского автобуса №7 находился молодой парень

Автобус два месяца назад прошел техосмотр и был исправен.

В ДТП с участием двух пассажирских автобусов и двух легковых авто пострадали 58 человек, сообщает " сообщает " Мой ГОРОД ".





Как рассказал владелец ТОО "Акжол" Эльдар Вагапов, автобус не принадлежит его предприятию, он находится у них в аренде.





- За рулем автобуса находился 24-летний водитель, которого нанял владелец автобуса. Его вина в произошедшем, несомненно, есть, но очевидцы рассказывают несколько версий, поэтому в этом будет разбираться полиция. Что касается проверки автотранспорта, то этот автобус два месяца назад прошел техосмотр и был исправен. Водителя, перед тем как выпустить на маршрут, проверял медик. Сейчас водитель находится в больнице, - пояснил Эльдар Вагапов.





Стоит отметить, что ущерб пострадавшим пассажирам будет выплачивать не ТОО "Акжол", а владелец автобуса.





По словам начальника МПС ДВД ЗКО Манарбека Габдуллина, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 ч. 1 УК РК "Нарушение правил ПДД лицами, управляющими транспортным средством".





- Водитель 1993 года рождения, находясь за рулем автобуса №7, совершая обгон по обочине дороги по улице Жангир хана, совершил боковое столкновение с Renault Duster и автобусом №5, который, в свою очередь, врезался в Largus. Все транспортные средства с места ДТП были доставлены на штрафстоянку. Проводятся необходимые экспертизы, - заявил Манарбек Габдуллин.





Напомним , утром 24 августа в на улице Жангир хана столкнулись пассажирский автобус №7 и №5. С места происшествия скорая помощь забрала 20 человек. Чуть позже в управлении здравоохранения сообщили, что количество пострадавших достигло 58 человек





Юлия Мутылова.



