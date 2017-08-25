Лишившийся ноги в перестрелке парень из Петропавловска вернется в спорт
25 августа 2017, 09:26
Парень участвовал в соревнованиях по джиу-джитсу до травмы и намерен продолжать заниматься борьбой в паралимпийском направлении.
Подававший надежды молодой спортсмен из Петропавловска Ербол Хамитов, лишившийся ноги в результате перестрелки, вышел из больницы и намерен вернуться в спорт.
Как сообщила пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Северо-Казахстанской области Анна Пенькова, Ерболу ампутировали ногу, около двух недель назад он вышел из больницы, сейчас чувствует себя намного лучше, не падает духом и нацелен вернуться в спорт при первой же возможности.
"Сегодня стоит вопрос о приобретении дорогостоящего протеза Ерболу, чтобы он мог продолжать полноценную жизнь", — заключила Пенькова.
Пострадавший в перестрелке в Петропавловске 19-летний Ербол Хамитов ранее неоднократно участвовал в республиканских и областных соревнованиях по джиу-джитсу и является финалистом Кубка РК-2016 по данному виду спорта.
Тренер спортсмена Габит Утенов оценивает Ербола как целеустремленного парня, хорошего спортсмена, который подавал большие надежды в этом виде спорта и имел уважение среди спортсменов.
По словам тренера, Ербол Хамитов хочет продолжить тренировки по борьбе в паралимпийском направлении.
"Он хочет вернуться в спортзал и в большой спорт. Доказать самому себе, что он может преодолеть все сложности из-за этой ситуации, которая с ним произошла", — сказал Габит Утенов.
Два инцидента со стрельбой, которые попали в обзор камер наружного наблюдения, произошли в Петропавловске 29 июля.
В ночь на 29 июля в городском парке Петропавловска между жителями областного центра произошла конфликтная ситуация, в результате которой Ерболу Хамитову были нанесены телесные повреждения — в отношении него было применено огнестрельное пневматическое оружие. По данному факту в розыске находились два участника конфликта: 21-летний Бектас Темирлан Зулкарнайулы, уроженец и житель Петропавловска, и 20-летний Аушахманов Кайрат Муратбекович, уроженец Омской области РФ, житель аула Бескол Кызылжарского района СКО. Оба они задержаны.
Кроме того, в восемь вечера 29 июля в районе областной детской больницы произошел еще один инцидент с применением огнестрельного оружия. Оружие применялось с обеих сторон. В результате потерпевшему Ерболу Хамитову нанесены множественные дробовые ранения в область левого бедра и руки. Потерпевший с двумя друзьями был доставлен в областную детскую больницу. Позже в 1-й городской больнице Петропавловска ему была ампутирована раненая нога.
В результате объявленного плана "Перехват" по горячим следам в районе Подгоры была задержана машина с участниками инцидента. Трое подозреваемых, один из которых несовершеннолетний, водворены в следственный изолятор Петропавловска. В отношении них выбрана мера пресечения — арест. Проводится досудебное расследование.
По факту, который имел место на пересечении улиц Пушкина и Партизанская, возбуждено три уголовных дела — по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия, по факту покушения на убийство с отягчающими обстоятельствами и по факту хранения и перевозки огнестрельного оружия.
Все три дела объединены в одно производство, ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Создана следственно-оперативная группа, уголовное дело находится на контроле как руководства департамента внутренних дел, так и прокуроров области и города.
Оружие изъято со стороны подозреваемых — пневматический пистолет и два обреза. Участникам конфликта от 16 до 19 лет, среди них учащиеся, студенты колледжа и неработающие. Задержанным грозит по самой тяжелой из статей (покушение на убийство) от 15 до 20 лет лишения свободы.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото пресс-служба управления спорта СКО
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