Лишившийся ноги в перестрелке парень из Петропавловска вернется в спорт

Подававший надежды молодой спортсмен из Петропавловска Ербол Хамитов, лишившийся ноги в результате перестрелки, вышел из больницы и намерен вернуться в спорт.

Как сообщила пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Северо-Казахстанской области Анна Пенькова, Ерболу ампутировали ногу, около двух недель назад он вышел из больницы, сейчас чувствует себя намного лучше, не падает духом и нацелен вернуться в спорт при первой же возможности.





"Сегодня стоит вопрос о приобретении дорогостоящего протеза Ерболу, чтобы он мог продолжать полноценную жизнь", — заключила Пенькова.





Пострадавший в перестрелке в Петропавловске 19-летний Ербол Хамитов ранее неоднократно участвовал в республиканских и областных соревнованиях по джиу-джитсу и является финалистом Кубка РК-2016 по данному виду спорта.





Тренер спортсмена Габит Утенов оценивает Ербола как целеустремленного парня, хорошего спортсмена, который подавал большие надежды в этом виде спорта и имел уважение среди спортсменов.



