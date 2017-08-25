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В Британии появилась самая сексуальная преступница

25 августа 2017, 09:28

Подозреваемую описали как стройную белую женщину ростом 1,7 метра со светлыми волосами и европейским акцентом.

Соцсети окрестили женщину, разыскиваемую в Великобритании за попытку ограбления, самой сексуальной преступницей страны, сообщает Lenta.ru.

Материалы на эту тему разместили на своих сайтах Metro, Mirror, Daily Mail.

Когда опубликованный полицией фоторобот подозреваемой попал в интернет, пользователи не обратили внимания на то, что речь идет о человеке, который, возможно, совершил серьезное преступление, отмечает Metro.

Изображенная на картинке женщина, по мнению сотрудников правоохранительных органов, замешана в попытке ограбления в английском городе Озуэстри 7 июня. Якобы она стояла на обочине дороги, выглядела при этом расстроенной. Около злоумышленницы остановился автомобилист и опустил стекло, чтобы поговорить с ней. Тогда ее сообщник, мужчина, подошел к машине, он открыл дверь с водительской стороны, а она — с пассажирской (их целью был угон автомобиля). Однако в этот момент находившийся за рулем человек смог нажать на педаль газа и уехать.

Подозреваемую описали как стройную белую женщину ростом 1,7 метра со светлыми волосами и европейским акцентом.

Издания подобрали некоторые комментарии пользователей, касающиеся портрета предполагаемой преступницы: «Она может залезть в мою машину в любое время. Такой дрянной девчонке ты уже не поможешь, остается только ее любить», «Это самая привлекательная девушка на фотороботе, которую я когда-либо видел. Самая сексуальная преступница Британии. Определенно».

«Она очень горячая. Пожалуйста, поймайте ее, чтобы я мог получить ее номер», — написал еще один неравнодушный.

Metro указывает, что описания мужчины, участвовавшего в попытке ограбления, нет.

Фото: West Mercia Police

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