В Алматинской области двое рабочих погибли в траншее для прокладки канализации
25 августа 2017, 09:31
Произошедшее рассматривается как несчастный случай.
В Алматинской области при проведении земляных работ погибли двое рабочих.
Гибель людей подтвердили в департамента по ЧС Алматинской области, сообщив, что факт зарегистрирован в Талгарском районе, где 22 августа при прокладке канализационных труб на улице Бурабай поселка Бесагаш под завалом земляного грунта оказались двое рабочих из местных жителей.
"Мужчины упали в глубокую траншею, в которой устанавливали канализационные трубы. Спасти людей, к сожалению, не удалось", — сообщили в ДЧС области.
Факт рассматривается как несчастный случай.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта gidpostroyki.ru
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