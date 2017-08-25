Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматинской области двое рабочих погибли в траншее для прокладки канализации

25 августа 2017, 09:31

Произошедшее рассматривается как несчастный случай.

В Алматинской области при проведении земляных работ погибли двое рабочих.

Гибель людей подтвердили в департамента по ЧС Алматинской области, сообщив, что факт зарегистрирован в Талгарском районе, где 22 августа при прокладке канализационных труб на улице Бурабай поселка Бесагаш под завалом земляного грунта оказались двое рабочих из местных жителей.

"Мужчины упали в глубокую траншею, в которой устанавливали канализационные трубы. Спасти людей, к сожалению, не удалось", — сообщили в ДЧС области.

Факт рассматривается как несчастный случай.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта gidpostroyki.ru

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...