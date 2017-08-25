В Павлодарской области полным ходом идет уборка чечевицы

На выездном семинаре-совещании с участием павлодарского фермера и заместителем акима области по сельскому хозяйству Бауржана Касенова собрались растениеводы из всего Казахстана, передаёт корреспондент pavlodarnews.kz





- Чечевицей мы заинтересовались, когда увидели ее в Алтайском крае около пяти лет назад, - вспоминает Александр Поляков. - Прочитали об этой культуре в Интернете и прессе, а затем решили попробовать её выращивать. Привезли один мешок семян, посеяли, посмотрели. Особого результата мы не увидели. Потом, после чечевицы, мы засеяли поле пшеницей. Выяснилось, что первая может служить хорошим предшественником для других культур.





В этом году в «Победе» посеяли три тысячи гектаров чечевицы. Средняя урожайность на сегодня составляет 14 центнеров с гектара. Александр Поляков пояснил, что в этом году крестьянское хозяйство посмотрит, как обстоят дела с реализацией чечевицы и потом уже будет строить планы на следующий год.





- Мы думаем, что эта культура поможет нам заработать дополнительные средства, которые пойдут на замену материально-технической базы в хозяйстве и на решение социальных вопросов, - отметил Александр Поляков.





Естественно, есть в выращивании и уборке чечевицы и свои особенности. Генеральный директор ТОО «Павлодарский НИИ сельского хозяйства» Бахыт Ирмулатов пояснил, что одна из них – сложность в уборке, так как культура низкорослая, и во время уборки урожая потери составляют около 20 процентов. Кроме этого, нужно серьёзно поработать с засорённостью, также существует жёсткое требование – сеять повторно чечевицу можно только спустя пять лет.





На совещании Бауржан Касенов подчеркнул сильные стороны чечевицы - она не только экономически выгодна, так как её стоимость в пять раз выше, чем у пшеницы, но и хороший предшественник для последующих культур – она восстанавливает плодородие почвы, то есть в ней увеличивается содержание азота и фосфора. Посевы чечевицы позволяют целый год экономить на парах.





- Эти и другие вопросы мы обсудили на сегодняшнем семинаре-совещании, чтобы донести до фермеров, что в конкурентной среде нужно уходить от монокультуры. Чем больше видов культур будет в севообороте, тем меньше рисков из-за колебаний цен. Трёхлетний опыт ТОО «Победа» по выращиванию этой культуры подтверждает, что, в принципе, для нас это возможно и приемлемо, - подытожил Бауржан Касенова.





В Павлодарской области возделывается около четырёх тысяч гектаров чечевицы. Есть перспектива расшириться до 10-15 тысяч гектаров. На экспортном рынке чечевица востребована, особенно в таких странах, как Индия, Пакистан и Шри-Ланка, поэтому крестьяне начали заниматься её возделыванием. Однако стоит понимать, что для международной торговли крестьянам нужно получить лицензию. На сегодняшний день безоговорочным лидером по выращиванию чечевицы стала Канада. Эта страна занимает 60 процентов рынка этого бобового. В среднем в стране кленового сиропа урожайность составляет 15 центнеров с гектара, при том, что общемировая – всего 10-12 центнеров.





Кристина Кохно





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