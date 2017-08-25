Предлагается единая система маркировки товаров в ЕАЭС

Маркировку товаров стран ЕАЭС обсудили в Астане, сообщает пресс-служба НПП РК «Атамекен».

В рамках «Евразийской недели» состоялось панельная дискуссия на тему «Шаг к цифровому партнерству государства и бизнеса: маркировка товаров». Сегодня благодаря развитию системы маркировки товаров машиночитаемыми средствами идентификации, процесс оцифровки рынка ЕАЭС приобретает более практический характер и переходит в плоскость реализации. Борьба с контрафактным товаром и защита добросовестных производителей и поставщиков, а в отдельных случаях и здоровья граждан - это ключевая и положительная сторона инициативы, которая стоит выше экспертной критики.

Директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Гагик Кочарян отметил, что Форум проводится в целях развития экспортного потенциала стран ЕАЭС и рассказал об особенностях внедрения маркировочной системы.

«Сегодняшняя тема очень актуальна, бизнес и государство начинают всё больше обращать внимания на маркировку. Те, результаты, которые мы получили показывают, что это - средство контроля эффективно не только для государства, но и для бизнеса. Также для потребителя - это возможность получения качественного товара и информации по всем видам продукции в соответствии с маркировкой. Плюс возможность огородить себя от контрафактной продукции», - сообщил Гагик Кочарян.

Спикер добавил, что если государства ЕАЭС будут отмечать один товар различными видами маркировка, это приведет к большим затратам бизнеса. Поэтому все стандарты должны быть едины.

Начальник управления обеспечения контроля оборота товаров Федеральной налоговой службы России Ольга Чепурина также подчеркнула, что маркировка - это важнейший инструмент оптимизации бизнес-процессов.

«Одним из путей развития системы маркировки в Союзе предлагается вариант «Комбинированный», то есть применение двумя и более государственными-членами национальных систем маркировки в соответствии с Соглашением и с возможностью их взаимодействия», - сообщила Ольга Чепурина.

Участники мероприятия отметили, что важно, чтобы предлагаемые способы маркировки не навредили, а способствовали его развитию именно на рынке обращения продукции.

Исполняющий обязанности директора Департамента экономической интеграции НПП РК «Атамекен» Долорес Тюлебекова добавила, что одним из условии экономической выгоды является снятие ограничении и барьеров, но наряду с этим у бизнеса возникает ряд вопросов.

«Не пытается ли госорган переложить ответственность на бизнес. Ведь определение контрафактных продуктов должно осуществляться соответствующими организациями, это не функция бизнеса. Мы изначально просили пилотный проект, чтобы посмотреть, как это будет работать. Важно к процессу маркировку подойти более разумно», - считает Долорес Тюлебекова.

В ЕАЭС существует цифровая трансформация и единые системы, однако эти проекты между самой не коррелируются.

«Нам не нужно торопиться. Все механизмы, которые уже действуют на территории ЕАЭС важно соединить, но не в целях введения маркировки. Также нам нужно знать: по каким критериям и основаниям будете выбирать товар для маркировки», - подчеркнула Долорес Тюлебекова.

Спикер отметила, что Казахстан склонен верить опыту других стран, которые уже это используют, необходим детальный анализ.

Директор ООО «Компания «Технология идентификации» Игорь Попков также выразил мнение со стороны бизнес-сообщества.

«Бизнес не понимает в чем разница этих современных средств, что такое, например, «сенсорные датчики чипов». Надо уделить внимание предпринимателям, чтобы они понимали о чем идет речь. Допустим, борьба с контрафактом и как она воспроизводится», - отметил Игорь Попков.

Директор ООО «Компания «Технология идентификации» добавил, что для введения маркировочной системы и стимулирования бизнеса к этому, госорган может предложить какие-то программы господдержки, дать преимущества предприятию, которое вводит единую маркировочную систему.

В самом контексте интеграционных процессов маркировка - залог формирования равных конкурентных условий, при которых выиграют все: и бизнес, и государство, и потребитель. Построение интегрированных информационных систем - следующий этап взаимодействия бизнеса и государства.