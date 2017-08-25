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В сети похохотали над фейковыми ягодицами Тома Круза

25 августа 2017, 09:38

Кадр из кинокартины был опубликован в Twitter-аккаунте Iluvbutts247 и за три дня набрал более 57 тысяч просмотров и 14 тысяч ретвитов.

В сети обратили внимание на необычайно объемные ягодицы Тома Круза в фильме «Операция "Валькирия"», сообщает Lenta.ru.

Кадр из кинокартины был опубликован в Twitter-аккаунте Iluvbutts247 и за три дня набрал более 57 тысяч просмотров и 14 тысяч ретвитов.

«Приветствую, у меня есть теория по поводу одного кадра из "Валькирии". На 5:12 у Тома Круза виден накладной зад», — отметил автор поста.

В Twitter поддержали теорию Iluvbutts247 и принялись насмехаться над фейковыми ягодицами актера.

«Ему наверное тяжело передвигаться с этими штуками», — предположил один из них.

«Ха, это так нелепо. Я не удивлюсь, если это и правда накладная задница. Она чертовски пухлая», — заметил другой.

К обсуждению ягодиц Круза также присоединились и посетители портала Reddit, которые пришли к выводу, что объемный зад актера — это компьютерная графика либо влияние саентологии.

«Только один вопрос: зачем ему это было нужно?» — поинтересовались они.

«Операция "Валькирии"» — военно-историческая драма американского режиссера Брайна Сингера. Сюжет картины повествует о покушении на офицеров вермахта и Адольфа Гитлера.


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