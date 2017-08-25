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В Атырау поймали на взятке в 90 тысяч тенге следователя областного ДВД

 

Следственный судья суда №2 города Атырау применил меру пресечения в виде «содержание под стражей» в отношении старшего следователя Индерского районого отдела ДВД Атырауской области, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, полицейский подозревается в получение взятки в размере 90 тысяч тенге, переданных от гражданина за прекращение уголовного дела в отношении его сына. Следователь пообещал отцу также не отправлять письмо в учебное заведение о совершенном преступлении.

Сотрудники Департамента антикоррупционной службы задержали следователя в момент получения взятки.

Следственные мероприятия продолжаются.

 

25 августа 2017, 09:02
Источник, интернет-ресурс: *Верховного Суда РК

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