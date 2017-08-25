222 студента из Атырауской области получили образовательные гранты за счет местного бюджета

Сегодня, 24 августа состоялось заседание конкурсной комиссии по выделению образовательных грантов под председательством акима Атырауской области Нурлана Ногаева, сообщает Региональная служба коммуникаций области. Стоит отметить что в этом году студенты впервые получили возможность учиться в высших учебных заведениях за счет местного бюджета. Всего было выделено 222 образовательных гранта, из них 178 на педагогические специальности, 35 медицинские и 9 - студентов будут обучаться ветеринарным специальностям.

Проходить обучение обладатели образовательных грантов будут в вузах Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев председательствующий на комиссии подчеркнул важность правильного распределения грантов на те отрасли, в которых ощущается нехватка специалистов, отметив что будущие выпускники прошедшие обучение за счет государства внесут огромный вклад в социально-экономическое развитие региона, закрыв дефицит кадров в своих отраслях.

Всего было подано 252 заявления на получение образовательных грантов, из которых путем конкурсного отбора были выбраны лучшие претенденты. Студенты, прошедшие обучение за счет государства в дальнейшем будут трудоустроены по специальности на территории Атырауской области.