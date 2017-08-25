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В микрорайоне «Шанырак-2» в Алматы пропал двухлетний ребенок

25 августа 2017, 09:59

Ребенка разыскивают с 11 утра 24 августа.

Вечером 24 августа в Центр оперативного Управления ДВД города Алматы поступило сообщение о том, что с одного из частных домов в микрорайоне «Шанырак-2» ушел малолетний ребенок и до настоящего времени не вернулся, сообщает Zakon.kz.

Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа и сформированы мобильные группы из числа сотрудников криминальной полиции, участковых инспекторов и представителей ювенальной полиции, - сообщила официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

Мама ребенка пояснила, что пропажу своего сына Есімхан Аниз, 2015 года рождения, они обнаружили в 11 часов дня. По ее словам, пока все домочадцы спали, мальчик вышел из дома и ушел в неизвестном направлении.

До обращения в полицию родственники ребенка пытались самостоятельно найти его, но безрезультатно. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения без вести пропавшего малыша. На его поиски ориентирован весь личный состав алматинского гарнизона полиции.

Вместе с тем, ДВД Алматы обращается ко всем гражданам, кому что-либо известно о местонахождении Есімхан Аниз, и призывает незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 227-55-00; 227-55-01; 227-55-02 227-55-39, 8-707-470-17-01, 8-775-225-79-76, 8-778-468-95-08, 8-702-284-11-13, 8-702-561-15-98 или 102.

Приметы ребенка: рост 70-80 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза темные, нос средний, губы тонкие, уши оттопыренные, брови дугообразные.
Был одет: белый свитер, синие тапочки.
Особые приметы мальчика: не имеет





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