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В Бразилии триста волонтеров спасли детеныша кита

25 августа 2017, 10:24

Детеныш весом около пятнадцати тонн пролежал на песке сутки.

В Бразилии триста волонтеров спасли молодого кита, которого вынесло на берег, сообщает телеканал "Россия 24".

Детеныш весом около пятнадцати тонн пролежал на песке сутки.

Люди прорыли канал, чтобы во время прилива кита унесло обратно в воду.

Ученые предполагают, что млекопитающее отбилось от группы во время миграции в Антарктику.


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