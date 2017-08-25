В США преступника казнили инъекцией нового препарата

Власти штата Флорида привели в исполнение приговор, казнив мужчину инъекцией не применявшегося до этого времени препарата



По сведениям Associated Press, 53-летний Марк Асэй стал первым осужденным, казненным во Флориде за расистские преступления. Он был признан виновным в убийстве в 1987 году двоих человек: афроамериканца и латиноамериканца. Приговор был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции, для которой был использован этомидат.





Напомним, ранее смертельная инъекция, с помощью которой в большинстве случаев в США приводили приговор в исполнение, содержала препарат мидазолам. Однако большинство фармацевтических компаний, как американских, так и зарубежных, отказались от поставок этого препарата в те американские штаты, в которых применяется смертная казнь.

Верховный судом США разрешил использование для смертельных инъекций этомидата. Однако многие эксперты утверждают, что препарат не прошел соответствующих испытаний для того, чтобы стать заменой мидазоламу.



