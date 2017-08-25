В США преступника казнили инъекцией нового препарата
25 августа 2017, 10:28
Ему ввели этомидат.
Власти штата Флорида привели в исполнение приговор, казнив мужчину инъекцией не применявшегося до этого времени препарата, сообщает НТВ.ru.
По сведениям Associated Press, 53-летний Марк Асэй стал первым осужденным, казненным во Флориде за расистские преступления. Он был признан виновным в убийстве в 1987 году двоих человек: афроамериканца и латиноамериканца. Приговор был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции, для которой был использован этомидат.
Напомним, ранее смертельная инъекция, с помощью которой в большинстве случаев в США приводили приговор в исполнение, содержала препарат мидазолам. Однако большинство фармацевтических компаний, как американских, так и зарубежных, отказались от поставок этого препарата в те американские штаты, в которых применяется смертная казнь.
Верховный судом США разрешил использование для смертельных инъекций этомидата. Однако многие эксперты утверждают, что препарат не прошел соответствующих испытаний для того, чтобы стать заменой мидазоламу.
Фото: соцсети
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