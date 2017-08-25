Акционеры Qazaq Banki увеличили уставный капитал дополнительно на 3,2 млрд тенге

По состоянию на 01.08.2017 активы Банка составили 434 млрд тенге, в том числе кредитный портфель достиг 334 млрд тенге.

АО «Qazaq Banki» (далее – Банк) сообщает, что в рамках плана по капитализации Банка на 2017 год было проведено размещение 3 200 000 штук простых акций на общую сумму 3,2 млрд тенге, в результате чего уставный капитал Банка увеличился до 38,7 млрд тенге. Собственный капитал, соответственно, вырос до 45,3 млрд тенге.





Очередное пополнение уставного капитала является плановым процессом и показывает готовность акционеров всемерно поддерживать Банк для обеспечения финансовой устойчивости и дальнейшего стабильного роста.





«Увеличение уставного капитала Банка является запланированным этапом в рамках текущей стратегии развития Qazaq Banki, – отметил Председатель Правления Qazaq Banki Гани Токсанбаев. – Банк продолжает осуществлять реализацию стратегических планов, улучшает бизнес-процессы и успешно наращивает свои финансовые показатели. Дополнительные вложения в рамках плановой докапитализации Банка способствуют укреплению позиций Банка на казахстанском финансовом рынке».





Ранее, в июле 2017 года, уставный капитал Банка был пополнен акционерами на 2,2 млрд тенге.





По состоянию на 01.08.2017 активы Банка составили 434 млрд тенге, в том числе кредитный портфель достиг 334 млрд тенге. Обязательства составили 392 млрд тенге. Собственный капитал Банка составил 42 млрд тенге, в том числе уставный капитал 36 млрд тенге. Финансовый результат за 7 месяцев 2017 года сложился в размере 806 млн тенге.





Филиальная сеть представлена в городах: Астана, Актобе, Алматы, Атырау, Караганды, Каскелен, Тараз, Шымкент.



