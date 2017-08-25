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На пост первого вице-премьер-министра Кыргызстана претендуют два чиновника

25 августа 2017, 10:41

Это и.о. главы Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев и председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов.

На пост первого вице-премьер-министра Кыргызстана претендуют сразу два чиновника - и.о. главы Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев и председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов. Об этом ИА «24.kg» сообщили во фракции СДПК.

Социал-демократы соберутся сегодня на совещание, где обсудят предложенные кандидатуры и заслушают кандидата на должность главы кабмина, нынешнего руководителя аппарата Алмазбека Атамбаева Сапара Исакова.

Отметим, глава государства попросил торага Жогорку Кенеша созвать внеочередную сессию парламента. В понедельник Сооронбай Жээнбеков подал в отставку в связи с тем, что баллотируется в президенты. Его кандидатура выдвинута на съезде социал-демократов 15 июля. ЦИК зарегистрировал Сооронбая Жээнбекова как кандидата в президенты.

Фото: E-News

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