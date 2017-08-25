Экибастузский городской суд взыскал с работодателя 4 миллиона тенге в пользу работника в счет возмещения морального вреда

В Экибастузском городском суде рассмотрено гражданское дело по иску гр.А. к АО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация» о возмещении морального вреда, причиненного получением профессиональной травмы.

Из материалов дела следует, что 26 февраля 2013 года при исполнении работы с ним произошел несчастный случай. В результате падения при перемещении по обледеневшему снежному покрову получил тяжелую травму. При доставке в травматологическое отделение городской больницы был госпитализирован с диагнозом: Закрытый перелом наружной лодыжки, внутренней лодыжки правой голени со смещением. 27 марта 2013 года оформлен акт о несчастном случае №3. Данным актом установлена степень травмы как тяжелая. В происшедшем несчастном случае была определена полная вина работодателя.

Решением Экибастузского городского суда от 14 июня 2017 года иск гр.А. к АО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация» о возмещении морального вреда, причиненного получением профессиональной травмы, удовлетворен частично. С АО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация» в пользу гр.А. взыскана сумма компенсации морального вреда в размере 4 000 000 тенге.