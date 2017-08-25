Генеральный Прокурор встретился с главой Парламентской Ассамблеи ОБСЕ
Генеральный Прокурор Казахстана Жакип Асанов встретился с членами делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ во главе с Председателем, депутатом Национального совета Парламента Австрии Кристин Муттонен.
Открывая встречу, Ж.Асанов поздравил К.Муттонен с недавним переизбранием на пост Председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, отметил ее большой вклад в развитие международной организации.
В ходе встречи состоялся конструктивный разговор и обмен мнениями по актуальным направлениям сотрудничества, представляющим взаимный интерес. В частности, стороны подчеркнули необходимость дальнейшего поддержания высокого уровня взаимодействия Казахстана и ОБСЕ по важнейшим аспектам укрепления международной безопасности.
В этом контексте главной темой встречи стало обсуждение перспектив сотрудничества в рамках Регионального хаба по противодействию глобальным угрозам.
Жакип Асанов рассказал гостям о цели и задачах создания учебного центра. Особо отметил активную поддержку инициативы западными странами и международными организациями.
В частности, в апреле текущего года между Генпрокуратурой и ООН был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. О готовности оказать всемерное содействие в продвижении проекта заявил также Генеральный секретарь ОБСЕ.
Со своей стороны Кристин Муттонен отметила актуальность использования образовательной сферы для решения глобальных и региональных проблем.
Генеральный Прокурор Казахстана высоко оценил решение о создании в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ Комитета по противодействию терроризму. По его мнению, новый правовой институт призван стать эффективным инструментом международного сотрудничества в борьбе с вызовами и угрозами современности.
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