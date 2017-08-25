Генеральный Прокурор встретился с главой Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

Генеральный Прокурор Казахстана Жакип Асанов встретился с членами делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ во главе с Председателем, депутатом Национального совета Парламента Австрии Кристин Муттонен.

Открывая встречу, Ж.Асанов поздравил К.Муттонен с недавним переизбранием на пост Председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, отметил ее большой вклад в развитие международной организации.

В ходе встречи состоялся конструктивный разговор и обмен мнениями по актуальным направлениям сотрудничества, представляющим взаимный интерес. В частности, стороны подчеркнули необходимость дальнейшего поддержания высокого уровня взаимодействия Казахстана и ОБСЕ по важнейшим аспектам укрепления международной безопасности.

В этом контексте главной темой встречи стало обсуждение перспектив сотрудничества в рамках Регионального хаба по противодействию глобальным угрозам.

Жакип Асанов рассказал гостям о цели и задачах создания учебного центра. Особо отметил активную поддержку инициативы западными странами и международными организациями.

В частности, в апреле текущего года между Генпрокуратурой и ООН был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. О готовности оказать всемерное содействие в продвижении проекта заявил также Генеральный секретарь ОБСЕ.

Со своей стороны Кристин Муттонен отметила актуальность использования образовательной сферы для решения глобальных и региональных проблем.

Генеральный Прокурор Казахстана высоко оценил решение о создании в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ Комитета по противодействию терроризму. По его мнению, новый правовой институт призван стать эффективным инструментом международного сотрудничества в борьбе с вызовами и угрозами современности.