Назначен директор Национального научного центра фтизиопульмонологии Республики Казахстан

Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан Малик Аденов назначен директором Национального научного центра фтизиопульмонологии РК.

Окончив Алма-Атинский Государственный медицинский институт, Малик Аденов начал свою деятельность в качестве фтизиатра. С 1996 года работал врачом - эндоскопистом в Национальном центре проблем туберкулеза. В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию и параллельно руководил отделением лучевой, инструментальной и функциональной диагностики Национального центра проблем туберкулеза РК. С 2007 по 2014 годы работал главным врачом данного центра. С 2015 по май 2017 года являлся Заместителем директора по лечебной работе. С мая текущего года по сегодняшний день исполнял обязанности директора Национального научного центра фтизиопульмонологии Республики Казахстан.

Он является автором 45-ти научных статей опубликованных в отечественных и международных изданиях, 8 клинических руководств и методических рекомендаций.

В 2011 году был награжден нагрудным знаком «ҚР денсаулық сақтау ісінің үздігі», в 2016 году нагрудным знаком «ҚР денсаулық сақтау ісіне қосқан үлес үшін».