АО «Каражыра» сообщило об избрании генерального директора компании
АО «Каражыра» (Семей), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE об избрании Макишева М.М. генеральным директором компании.
25 августа 2017, 10:45
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи
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