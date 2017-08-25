АО «Каражыра» сообщило об избрании генерального директора компании

АО «Каражыра» (Семей), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE об избрании Макишева М.М. генеральным директором компании.

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