Ювелирные изделия из золота подорожали за год на 8%, из серебра - на 6%

Золотые украшения выгоднее всего покупать в южной столице: цены в Алматы почти вдвое ниже астанинских

В июле ювелирные изделия из золота стоили в среднем по РК 14,5 тысячи тг за грамм - это на 0,6% дороже, чем в июне, и на 7,9% больше, чем годом ранее.

Дороже всего золотые украшения обходились жителям столицы - сразу 20,9 тыс. тг за грамм, +11,6% год-к-году. Дешевле всего - алматинцам: всего 10,9 тыс. тг за грамм, +2% за год.

Украшения из серебра стоили в среднем по стране 1,3 тыс. тг за грамм - на 0,2% больше, чем месяцем ранее, и на 5,8% дороже, чем год назад.

Дороже всего серебряные украшения обходились жителям Атырау - 1,9 тыс. тг за грамм, +19,2% за год; дешевле всего - жителям Кокшетау: всего 920 тг за грамм, +5,9% за год.

Производство необработанного и полуобработанного золота выросло за год на 18,7%, до 48,3 тонны. Наибольшие объемы производства были отмечены в Акмолинской области - 16,2 тонны, 9,8+% за год. В регионе работают такие крупные компании, как АО «Altyntau Resources» (дочерняя компания «Казцинк»), «ГМК Казахалтын», «RG Gold» и т.д.

Выпуск необработанного и полуобработанного серебра, напротив, сократился: -11,7% за год, до 635,1 тонны. Лидирует по объемам производства ВКО - 429,5 тонны, -17,6% за год. Крупные производители серебра в РК - такие компании, как, например, «KAZ Minerals» (серебро - попутная продукция, как и золото, основной продукт - медь), «Казцинк» (серебро - также попутный продукт, основной - цинк, также выпускает медь и свинец), и российская компания «Polymetal International plc» (помимо серебра также производит золото и медь).

В многолетней динамике в производстве золота отмечается уверенный и достаточно постоянный прирост: по итогам 2016 объемы приросли на 17,3% за год, в 2015 - на 26,4%, в 2014 - на 18,3%.

Выпуск серебра не отличался такой же ровной динамикой: производство оставалось практически на одном уровне несколько лет до 2015 года, когда был отмечен резкий прирост (сразу +32,3% за год), затем, в 2016, напротив, был зафиксирован значительный спад (-9,8% за год).