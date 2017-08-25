Транспорт и складирование за июль 2017 года

Инфраструктура - драйвер устойчивого роста несырьевой экономики. Транспортно-логистическая сфера - ТОП-1 по реальному росту валовой добавленной стоимости в секторе услуг: ИФО - 103,9%

Реальный рост ВВП в I полугодии текущего года составил 4,2%. При этом производство товаров показало прирост на 7,2%, услуг - на 2,3%.

Рост ВВП обеспечили три ключевых сектора. Два из них - в сфере выпуска товаров: промышленность (+7,8%, причем в первую очередь за счет сырьевого сектора: +9,4%), и строительство (+5,9%). Третий - в сфере услуг: транспорт и складирование (+3,9%).

Примечательно, что транспортно-логистический сектор - стабильный драйвер сервисной сферы, и лидировал также по итогам 2016 года (ИФО - 103,5%), как и в 2015 (ИФО - 105,7%).

Интеграция Казахстана в международные транспортно-коммуникационные потоки заложена в Плане Нации - это 65 шаг из «100 шагов по 5 институциональным реформам», принятых в мае 2015 года.

Примечательно, что уже в I полугодии 2015 года доля инфраструктурного сектора от ВВП выросла до 8%, против 7,2% в аналогичном периоде 2014. Ранее вес сектора в валовом внутреннем продукте лишь немного превышал 6%. По итогам I полугодия текущего года доля транспортно-логистической отрасли составила 8,2% от ВВП.

Развитие инфраструктуры предусматривает создание мультимодального транспортного коридора «Евразийский Трансконтинентальный Коридор», который позволит осуществить беспрепятственный транзит грузов из Азии в Европу. Транспортный коридор включает:

- первое направление - через территорию Казахстана, Российской Федерации и далее в Европу;

- второе направление - через территорию Казахстана от Хоргоса до порта Актау, далее по Каспийскому морю в Азербайджан, а затем через Грузию.

Создание «Евразийского Трансконтинентального Коридора» коррелирует с программой Китая «Один пояс и один путь» и китайским проектом «Экономического пояса Шелкового пути», который поддержал Казахстан. ЭПШП состыкован и с госпрограммой «Нурлы Жол». Это позволяет не только развивать инфраструктурный потенциал РК, но и активно привлекать инвестиции из КНР и от международных институтов развития.

Так, в 2017 году на реализацию проектов «Нурлы Жол» было выделено 356,2 млрд тенге, в том числе 143,5 млрд. из Национального фонда, используемые для продолжения строительных работ по проектам: Центр-Юг, Центр-Восток, Бейнеу-Актау, Актобе-Атырау, Капшагай-Талдыкорган, Астана-Петропавловск и Уральск-Каменка общей протяженностью 1,2 тыс. км. За счет бюджетных средств начата реализация 4 новых проектов: Бейнеу-Акжигит, Щучинск-Зеренда, Таскескен-Бахты, Ушарал-Достык.

За счет займов международных финансовых институтов (МБРР, АБР, ЕБРР, ИБР и Эксимбанк КНР) начнется реализация 10 проектов протяженностью 2,184 тыс. км: Талдыкорган-Усть-Каменогорск, Курты-Бурылбайтал, Мерке-Бурылбайтал, и т.д. Уже подписано соглашение о займе с АБР по участку автодороги Кандыагаш-Макат. По участкам автодорог Актобе-Кандыагаш, Атырау-Астрахань, финансируемых за счет займа Исламского банка развития, подписание соглашений планируется во II полугодии текущего года.

В общем планируется охватить строительством и реконструкцией 4,4 тыс. км автодорог, и задействовать порядка 100 тыс. человек. Будут использоваться более 95% материалов казахстанского производства.

Общий объем инвестиций в основной капитал транспортно-логистического сектора достиг за январь-июль 2017 года 569,4 миллиарда тенге - это на 12,5% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Инфраструктурная отрасль, как один их ключевых центров инвестпритяжения, обеспечивает уже 14,1% от всего портфеля капитальных инвестиций в РК, против 13,8% в прошлом году.

РК напрямую участвует в трех направлениях «Евразийского трансконтинентального коридора» и ЭПШП:

- Китай - Казахстан - Россия - Европа, с выходом к Балтийскому морю;

- Китай - Казахстан - Азербайджан - Грузия - Турция - Европа, в рамках международной программы TRACECA, с выходом к Черному и Средиземному морям;

- Китай - Казахстан - Туркменистан - Иран - Пакистан, с выходом к Персидскому заливу и Индийскому океану.

В рамках реализации проекта ЭПШП завершается строительство казахстанского участка международного транспортного маршрута - автомобильной дороги «Западная Европа - Западный Китай». Коридор в настоящее время уже открыт для движения, хотя некоторые участки еще достраиваются/реконструируются (например, достраивается тоннель на участке «Шымкент - граница Жамбылской области»).

В тесной связке с «ЗЕ - ЗК» и ж/д-станцией Алтынколь функционирует «Сухой порт», входящий в СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота». С начала введения в эксплуатацию, по данным официального портала www.europe-china.kz, уже обработана 191 тысяча контейнеров (2015 год - 14 тыс. контейнеров, 2016 год - 87 тыс., и за 6 месяцев 2017 года - 90 тыс.).

Запущенный в рамках «Нурлы жол» железнодорожный паромный комплекс порта «Курык» с начала года перевалил 420 тыс. тонн грузов. До конца года через данный терминал планируется перевалить порядка 1 млн. тонн.

За 7 месяцев текущего года объем перевезенных по РК грузов и багажа достиг 2,07 миллиарда тонн - на 3,6% больше, чем годом ранее. При этом объем грузов, перевезенных по ж/д, увеличился сразу на 15,7%, грузовым автотранспортом - на 2,1%.

Наряду с грузоперевозками растут и пассажироперевозки: +1% год-к-году, до 12,75 миллиарда пассажиров. Вырос и пассажирооборот - на 3,3% за год, до 151,8 млрд пассажиро-километров.

Грузооборот увеличился еще заметнее - на 7,6% за год, до 305 млрд тонно-километров. При этом грузооборот по железной дороге вырос на 11,3%, грузовым автотранспортом - на 0,7%.