Актюбинец-сладкоежка воровал шоколад
25 августа 2017, 10:53
Магазинный вор ловко крал товар, пока продавцы были заняты.
Задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в краже товара, пишет "Актобе Таймс".
В полицию обратилась 25-летняя девушка. Как оказалось, около десяти часов вечера неизвестный с прилавка ее магазина похитил бутылку виски и 16 шоколадок. Общий ущерб она оценила в 17 тысяч тенге. Стражам порядка удалось установить личность подозреваемого, им оказался 34-летний актюбинец.
Возбуждено дело по статье «Кража». Мужчина отпущен под подписку о невыезде.
Иван Гайван.
Фото: chokolatery.net.
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