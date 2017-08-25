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Актюбинец-сладкоежка воровал шоколад

25 августа 2017, 10:53

Магазинный вор ловко крал товар, пока продавцы были заняты.

Задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в краже товара, пишет "Актобе Таймс".

В полицию обратилась 25-летняя девушка. Как оказалось, около десяти часов вечера неизвестный с прилавка ее магазина похитил бутылку виски и 16 шоколадок. Общий ущерб она оценила в 17 тысяч тенге. Стражам порядка удалось установить личность подозреваемого, им оказался 34-летний актюбинец.

Возбуждено дело по статье «Кража». Мужчина отпущен под подписку о невыезде.

Иван Гайван.

Фото: chokolatery.net.

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