В Мадриде группа молодых людей жестоко избила женщину в хиджабе
25 августа 2017, 10:57
Полиция полагает, что это было сделано в отместку за недавние теракты в Каталонии.
В испанском Мадриде группа молодых людей избила женщину в хиджабе, сообщают Vesti.ru.
Полиция полагает, что это было сделано в отместку за недавние теракты в Каталонии. 38-летняя мусульманка стала жертвой исламофобии.
Сообщается, что нападавшие оскорбляли женщину. С многочисленными ушибами и гематомами ее доставили в больницу.
Стражи порядка выясняют подробности случившегося, передает телеканал "Россия 24".
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