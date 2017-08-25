Подозреваемого в расчленении костанайцев проверяют на причастность к другим преступлениям
25 августа 2017, 11:06
В Костанае были обнаружены останки 27-летнего Александра Самсонова. Позже подозреваемый признался в убийстве и расчленении еще одного парня Данила Кленко. Его останки были найдены и опознаны.
Уголовное дело об убийстве Александра Самсонова и Данила Кленко, чьи останки были обнаружены в ходе расследования, в настоящее время находится в производстве ДВД области. Об этом сообщили в областной прокуратуре, передает "Алау".
Как сообщили прокуроры, органом расследования проводится работа по проверке подозреваемого на причастность к совершению других преступлений.
"На сегодняшний день останков других лиц, кроме Самсонова и Кленко, не обнаружено. В настоящее время в отношении задержанного проводится комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза для выяснения вопроса о его вменяемости", - отметили в областной прокуратуре.
Расследование по делу будет завершено по результатам проведения необходимого объема следственных действий, достаточного для принятия законного процессуального решения.
Напомним, в Костанае были обнаружены останки 27-летнего Александра Самсонова. Позже подозреваемый признался в убийстве и расчленении еще одного парня Данила Кленко. Его останки были найдены и опознаны.
Фото: vladtime.ru.
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