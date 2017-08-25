Королевский отпуск: глава Саудитов потратил 100 млн долларов на отдых в Марокко

Лето почти закончилось, многие хвастаются, как чудесно отдохнули на море. А вот 81-летний король Салман потратил за свой отпуск в Марокко больше 100 миллионов долларов. Правда, вместе с главой Саудовской Аравии отдыхала примерно тысяча человек свиты. Но в любом случае поражает тот факт, что всего за месяц траты саудитов на отдых составили 1,5% туристического бюджета всего Марокко





Король Салман во время своего прибытия в Танжер, его любимое место отдыха.

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, 81-летний король Саудовской Аравии, отправился отдыхать в свое любимое место — марокканский город Танжер. Монарха сопровождали почти тысяча человек, среди которых, помимо членов семьи, были различные министры и советники. Все они разместились в самых роскошных отелях страны.





Эмир Катара Тамим бин Бамад Аль Тани (слева) и король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз во время встречи в Танжере.

Глава Саудитов отправился на отдых в непростое для региона Персидского залива время: дестабилизация ситуации связана с тем, что Саудовская Аравия и еще несколько мусульманских стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Это самое сильное обострение политической ситуации в регионе Персидского залива, быть может, с 2003 года, когда американцы вторглись в Ирак.





Король Саудовской Аравии Салман принимает у себя гостей — короля Марокко Мохаммеда и кронпринца Хассана.

Его Величество отдыхал в своем летнем дворце в Танжере площадью 30 гектаров с роскошными ресторанами и видами на море. Король Салман владеет недвижимостью по всему миру, включая несколько квартир в Париже, замок на Лазурном Берегу Франции и дворец в Марбелье. Однако его летняя резиденция в Танжере считается его любимым местом отдыха.





Король Салман прибыл в Танжер.

Согласно сообщениям из Марокко, поездка короля обошлась в 1,5% от всех доходов страны за счет туризма. Когда Салман Сауд только прибыл в страну, его встретил лично премьер-министр Марокко Саад Эддин Эль Отмани. Вместе с королем прибыло более тысячи человек, включая министров, советников, родственников, сотрудников службы безопасности и партнеров. Всего было зарезервировано около 800 гостиничных номеров, арендовано 200 автомобилей в дополнение к автомобилям, привезенным королем. В приеме делегации были задействованы лучшие компании общественного питания.













В течение года летний дворец короля тщательно реставрировался. На спутниковых фотографиях видно, что за это время были построены вертолетные площадки, несколько новых зданий, а также шатер размером с цирк. Обширная территория ограждена забором общей протяженностью 1500 метров и охраняется 30 членами марокканской королевской гвардии. Здесь есть все необходимое для шикарной жизни, включая собственные медицинские учреждения и шикарные рестораны.



