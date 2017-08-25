В Атырау сотрудник полиции задержан с поличным за получение взятки
25 августа 2017, 11:31
Деньги были переданы от местного жителя за прекращение уголовного дела в отношении его сына.
Представитель правопорядка был пойман с поличным при получении взятки, сообщает "Мой ГОРОД".
В получении взятки подозревается старший следователь Индерского районного отдела ДВД Атырауской области.
- 90 тысяч тенге полицейскому были переданы от местного жителя за прекращение уголовного дела в отношении его сына. Следователь пообещал отцу также не уведомлять учебное заведение о совершенном преступлении. Сотрудники департамента антикоррупционной службы задержали следователя в момент получения взятки, - сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау.
В отношении полицейского следственный судья суда №2 города Атырау применил меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ерлан Омаров.
Фото: arnapress.kz.
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