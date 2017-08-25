Арыстанбек Мухамедиулы поздравил Ольгу Рыпакову с победой в Швейцарии

25 августа 2017, 11:59

Легкоатлетка успешно выступила в соревнованиях в тройном прыжке на этапе "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе.

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы поздравил Ольгу Рыпакову с победой на этапе "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе, сообщает Zakon.kz.

"Уважаемая Ольга Сергеевна!

От всей души поздравляю Вас с победой на очередном этапе "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе.

Своим выступлением Вы доставили истинную радость всем любителям спорта, продемонстрировали силу духа и подлинное мастерство .

Вы уверенно обошли опытных и именитых соперниц, которые не смогли противостоять Вашему мастерству, техничности и точно рассчитанной тактике.

Мы все испытываем чувство гордости и восхищения за казахстанскую школу легкой атлетики.

Желаю Вам и дальше радовать нас своими яркими спортивными достижениями. Счастья, здоровья и удачи!", - говорится в тексте поздравления.

Напомним, Рыпакова заняла первое место, показав результат 14 метров 55 сантиметров. Второй стала венесуэлка Юлимар Рохас, третьей — колумбийка Катрин Ибаргуэн.

Фото: Sports.kz.

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