Арыстанбек Мухамедиулы поздравил Ольгу Рыпакову с победой в Швейцарии

Легкоатлетка успешно выступила в соревнованиях в тройном прыжке на этапе "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе.

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы поздравил Ольгу Рыпакову с победой на этапе "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе , сообщает , сообщает Zakon.kz





"Уважаемая Ольга Сергеевна!





От всей души поздравляю Вас с победой на очередном этапе "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе.





Своим выступлением Вы доставили истинную радость всем любителям спорта, продемонстрировали силу духа и подлинное мастерство .





Вы уверенно обошли опытных и именитых соперниц, которые не смогли противостоять Вашему мастерству, техничности и точно рассчитанной тактике.





Мы все испытываем чувство гордости и восхищения за казахстанскую школу легкой атлетики.





Желаю Вам и дальше радовать нас своими яркими спортивными достижениями. Счастья, здоровья и удачи!", - говорится в тексте поздравления.





Напомним , Рыпакова заняла первое место, показав результат 14 метров 55 сантиметров. Второй стала венесуэлка Юлимар Рохас, третьей — колумбийка Катрин Ибаргуэн.



