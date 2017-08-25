Арыстанбек Мухамедиулы поздравил Ольгу Рыпакову с победой в Швейцарии
25 августа 2017, 11:59
Легкоатлетка успешно выступила в соревнованиях в тройном прыжке на этапе "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе.
Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы поздравил Ольгу Рыпакову с победой на этапе "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе, сообщает Zakon.kz.
"Уважаемая Ольга Сергеевна!
От всей души поздравляю Вас с победой на очередном этапе "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе.
Своим выступлением Вы доставили истинную радость всем любителям спорта, продемонстрировали силу духа и подлинное мастерство .
Вы уверенно обошли опытных и именитых соперниц, которые не смогли противостоять Вашему мастерству, техничности и точно рассчитанной тактике.
Мы все испытываем чувство гордости и восхищения за казахстанскую школу легкой атлетики.
Желаю Вам и дальше радовать нас своими яркими спортивными достижениями. Счастья, здоровья и удачи!", - говорится в тексте поздравления.
Напомним, Рыпакова заняла первое место, показав результат 14 метров 55 сантиметров. Второй стала венесуэлка Юлимар Рохас, третьей — колумбийка Катрин Ибаргуэн.
Фото: Sports.kz.
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