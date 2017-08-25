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Чиновники в ВКО наказаны за неподобающие фото в соцсетях

25 августа 2017, 12:09

Из 51 человека, разместившего ненадлежащий контент, 49 получили замечание, одному чиновнику объявили выговор, а еще одному специалисту выписали предписание о неполном служебном соответствии.

В конце лета департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции ВКО подвело итоги мониторинга социальных сетей, проведенного с марта по август. В результате проверки 51 госслужащий был наказан за ненадлежащий контент на своих страницах в социальных сетях, передает YK-news.kz.

О результатах проверки рассказал на пресс-конференции и.о. руководителя департамента Кайрат Сапаргалиев.

- Некоторые госслужащие выкладывали на своих страницах фото, на которых они распивают спиртные напитки в ресторанах, — сообщил господин Сапаргалиев. — Например, таким образом отличились отдельные специалисты из Жарминского района. Другие работники госорганов размещали изображения, на котором они пляшут на каких-то банкетах, наверняка в состоянии алкогольного опьянения. Какое мнение создастся у населения о госслужащих, если они увидят такие фотографии? Были и снимки, которые, на мой взгляд, нормальный гражданин вообще не будет ни делать, ни выкладывать. Например, фото двух человек с холодным оружием, направленным друг на друга.

Также под запретом позирование на фоне дорогих машин и предметов роскоши. По итогам проверки из 51 человека, разместившего ненадлежащий контент, 49 получили замечание, одному чиновнику объявили выговор, а еще одному специалисту выписали предписание о неполном служебном соответствии. Какую возмутительную фотографию опубликовал на своей странице госслужащий, подвергшийся столь суровому наказанию, не уточняется.

Елена Балова.

Фото: tehnot.ru.

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