Уроженец РК Данияр Кесикбаев и дочь премьера Малайзии стали родителями
25 августа 2017, 12:16
У пасынка брата Нурсултана Назарбаева и его жены – дочери премьера Малайзии – родился первенец.
Дочь премьер-министра Малайзии Нуриана Наджва и уроженец Казахстана Данияр Кесикбаев стали родителями, сообщает сайт malaysiakini.com.
Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак поделился радостной новостью на своей странице в Twitter.
My new grandson, Adam Razak! Alhamdulillah, syukur kepada Allah, Gina dan baby kedua-duanya berada dalam keadaan sihat. pic.twitter.com/Ez4yNwCcmc— Mohd Najib Tun Razak (@NajibRazak) 24 августа 2017 г.
"Мой новый внук Адам Разак! Слава Аллаху, Джина и ребенок находятся в добром здравии", — написал политик.
По информации казахстанских СМИ, Нуриана вышла замуж за Данияра Кесикбаева в 2015 году − роскошные свадебные мероприятия длились больше двух недель. Пара познакомилась во время учебы в США. Кесикбаев окончил Колумбийский университет в Нью-Йорке. Нуриана Наджва является выпускницей факультета международных отношений Джорджтаунского университета в Вашингтоне.
Как утверждают ряд СМИ, Данияр Кесикбаев является сыном Майры Курмангалиевой от первого брака. Курмангалиева является бывшей женой Болата Назарбаева − брата президента Казахстана.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта 4.bp.blogspot.com
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