Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Уроженец РК Данияр Кесикбаев и дочь премьера Малайзии стали родителями

25 августа 2017, 12:16

У пасынка брата Нурсултана Назарбаева и его жены – дочери премьера Малайзии – родился первенец.

Дочь премьер-министра Малайзии Нуриана Наджва и уроженец Казахстана Данияр Кесикбаев стали родителями, сообщает сайт malaysiakini.com.

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак поделился радостной новостью на своей странице в Twitter.

"Мой новый внук Адам Разак! Слава Аллаху, Джина и ребенок находятся в добром здравии", — написал политик.

По информации казахстанских СМИ, Нуриана вышла замуж за Данияра Кесикбаева в 2015 году − роскошные свадебные мероприятия длились больше двух недель. Пара познакомилась во время учебы в США. Кесикбаев окончил Колумбийский университет в Нью-Йорке. Нуриана Наджва является выпускницей факультета международных отношений Джорджтаунского университета в Вашингтоне.

Как утверждают ряд СМИ, Данияр Кесикбаев является сыном Майры Курмангалиевой от первого брака. Курмангалиева является бывшей женой Болата Назарбаева − брата президента Казахстана.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта 4.bp.blogspot.com

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...