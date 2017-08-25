Huawei Mate 10: двойная камера Leica подтверждена

По последним данным китайских источников, новомодный дизайн получит только модель Mate 10 Pro, в то время как Mate 10 будет оборудован традиционной матрицей, аналогичной той, что применялась в предшественнике Mate 9.

Официальный анонс Huawei Mate 10 состоится 16 октября нынешнего года. Одной из ключевых особенностей новинки станет безрамочный дисплей с соотношением сторон 18:9. Экраны данного формата являются трендом 2017 года, и в последнее время ими оснащают не только флагманские аппараты, но и бюджетные модели.





Однако, по последним данным китайских источников, новомодный дизайн получит только модель Mate 10 Pro, в то время как Mate 10 будет оборудован традиционной матрицей, аналогичной той, что применялась в предшественнике Mate 9. Надо понимать, что данная информация носит неофициальный характер, и на 100 % доверять ей не следует, в отличие от сведений, содержащихся в рекламном видеоролике на официальном канале Huawei Mobile Deutschland в YouTube





Из 25-секундного видео следует, что в новом поколении Huawei Mate (то есть Mate 10) будет применена сдвоенная тыльная камера, созданная в сотрудничестве с немецкой компанией Leica.





Характеристики фотомодуля не раскрываются, однако наверняка он будет улучшен по сравнению с Huawei Mate 9. Напомним, что Mate 9, присутствующий на рынке с декабря прошлого года, оснащается 12-Мп основным цветным и 20-Мп вспомогательным монохромным сенсорами.





Что касается остальных спецификаций Huawei Mate 10, то о них пока известно немного. Сообщается лишь, что аппаратной основой устройству послужит новый флагманский чип HiSilicon Kirin 970, производимый по 10-нм техпроцессу



