Таиландские власти предположили, почему экс-премьер не явилась на суд

Бывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават, которая не явилась в пятницу на оглашение приговора в ее уголовном деле о халатности и попустительстве коррупции, могла покинуть страну, заявил в пятницу вице-премьер и министр обороны Таиланда генерал Правит Вонгсуван

"Она могла уже покинуть страну", — заявил генерал на вопрос журналистов о местонахождении Чинават, выступая в дневном выпуске новостей телеканала Thai PBS.





Судья, ведущий дело Чинават, также заявил, что бывший премьер могла скрыться от правосудия.





"Йинглак Чинават не явилась на оглашение приговора. Ее местонахождение неизвестно. Она могла скрыться от правосудия", — заявил Чип Чуламон, председатель коллегии верховного суда по делам лиц, занимающих политические должности, слова которого цитирует в пятницу интернет-версия газеты "Кхом Чат Лык".





Ранее в тот же день верховный суд сделал заявление, фотокопии которого опубликовали все СМИ Таиланда, где говорится, что судебная коллегия не верит, что информация о болезни Чинават, послужившей поводом для ее неявки в суд, соответствует истине.





"Ввиду отсутствия подтверждения состояния и диагноза расстройства среднего уха соответствующей медицинской справкой при подаче адвокатами Йинглак Чинават прошения о переносе оглашения приговора в связи с болезнью подсудимой, суд постановляет, в связи с неявкой подсудимой на оглашение приговора, выдать органам правопорядка ордер на арест Йинглак Чинават и аннулировать в ее отношении режим временного освобождения под залог", — говорится в документе.





Чинават находилась на режиме временного освобождения под залог в сумме около 900 тысяч долларов с января 2015 года, то есть с начала судебных слушаний по ее делу.





В пятницу, после неявки Чинават в суд, оглашение приговора было перенесено на 27 сентября.



