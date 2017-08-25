В алматинских школах и детсадах продолжают бороться с коррупцией

Запретить поборы в школах и детских садах приказала руководитель управления образования г. Алматы Рахат Шимашева. Об этом она сообщила во время августовского совещания работников образования Алматы, передает корреспондент BNews.kz.

По словам Рахат Шимашевой, в городе продолжается активная работа по борьбе с коррупцией школах и детских садах.

«Сегодня продолжает беспокоить вопрос о сборах денег. Вы знаете, что о запрете сбора средств на различные нужды мы говорим постоянно. По поручению акима города в течение двух лет ежеквартально проводятся отчеты первых руководителей о доходах государственных учреждений и коммунальных предприятий, которые также размещаются на сайтах управления образования и подведомственных организаций. Ежегодно управлением образования направляются письма в организации образования с конкретными поручениями о недопущении сбора денег», - сказала Рахат Шимашева.

Сегодня в городе работает телефон доверия, имеется сайт, который обеспечивает прямую связь с родителями учащихся. В результате таких мер за последние три года количество обращений и жалоб со стороны родителей по работам сбора денег уменьшилось более чем в три раза, отметила Шимашева, однако имеются отдельные факторы, когда в школах и детских садах все же допускаются сборы денежных средств.

«У вас нет оснований для сбора средств за прием в школу, детский сад. Накануне нового учебного года еще раз напоминаю о категорическом запрете сбора денежных средств на различные нужды», - подчеркнула Рахат Шимашева.

Отметим, в Алматы проходит традиционное августовское совещание работников образования. С целью реализации задач, определенных в Плане нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институционных реформ, в аспекте ключевых направлений Послания Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Участники совещания провели анализ и обсуждение тенденций развития системы образования города Алматы.