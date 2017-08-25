Около 300 астанчан нуждаются в пересадке органов
Всего же по республике число таких граждан превышает 4 тысячи, передает медиацентр столичного акимата.
В настоящее время в очереди на пересадку органов стоят свыше 4 тыс. граждан Казахстана (в том числе 297 астанчан, трое из которых - дети, которым требуется пересадка почки), сообщил корреспонденту медиацентра столичного акимата руководитель Республиканского центра трансплантации Жаксылык Доскалиев.
В частности, в новой почке нуждаются 244 гражданина, печени - 37, сердца - 7, легких - шестеро.
«В Казахстане операции по пересадке органов осуществляются в девяти медицинских учреждениях, три из них находятся в Астане. В них проводятся операции по трансплантации сердца, печени, почек и легких», - отметил Ж. Доскалиев.
По его словам, с начала года в Казахстане проведены 185 операций по пересадке органов. При этом 30% органов изъято у умерших людей.
«Посмертное изъятие органов может спасти пять жизней», - резюмировал руководитель Республиканского центра трансплантации Жаксылык Доскалиев.
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