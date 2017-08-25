На Кубани в ДТП погибли 12 человек
25 августа 2017, 12:43
Спасти удалось двадцать человек, судьба еще троих неизвестна.
Двенадцать человек погибли в результате падения в воду автобуса в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"При падении автобуса в воду в районе поселка Волна, по предварительным данным, погибли 12 человек", — сказал собеседник агентства.
Спасти удалось двадцать человек, судьба еще троих неизвестна. По данным источника, автобус упал с четырехметровой высоты. Основная версия ЧП — нарушение правил дорожного движения.
Обстоятельства происшествия уточняются. В МЧС подтвердили эту информацию, на место направлены спасатели.
Видео: РЕН ТВ
Фото: РИА Новости / Павел Лисицын
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