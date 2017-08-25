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На Кубани в ДТП погибли 12 человек

25 августа 2017, 12:43

Спасти удалось двадцать человек, судьба еще троих неизвестна.

Двенадцать человек погибли в результате падения в воду автобуса в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"При падении автобуса в воду в районе поселка Волна, по предварительным данным, погибли 12 человек", — сказал собеседник агентства.

Спасти удалось двадцать человек, судьба еще троих неизвестна. По данным источника, автобус упал с четырехметровой высоты. Основная версия ЧП — нарушение правил дорожного движения.

Обстоятельства происшествия уточняются. В МЧС подтвердили эту информацию, на место направлены спасатели.


Видео: РЕН ТВ
Фото: РИА Новости / Павел Лисицын


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