На Кубани в ДТП погибли 12 человек

"При падении автобуса в воду в районе поселка Волна, по предварительным данным, погибли 12 человек", — сказал собеседник агентства.





Спасти удалось двадцать человек, судьба еще троих неизвестна. По данным источника, автобус упал с четырехметровой высоты. Основная версия ЧП — нарушение правил дорожного движения.





Обстоятельства происшествия уточняются. В МЧС подтвердили эту информацию, на место направлены спасатели.