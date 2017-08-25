К.Токаев выступил на открытии 62-й Конференции Пагуошского движения ученых

Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии 62-й Конференции Пагуошского движения ученых (ПДУ) «Противостояние новым ядерным угрозам», проходящей в Астане.

Форум собрал участников ПДУ, представителей Организации Объединенных Наций, международных организаций, дипломатического корпуса в Казахстане, видных политических деятелей и международных экспертов в области безопасности.

В своем выступлении Руководитель верхней Палаты отметил лидерскую роль Казахстана в глобальном антиядерном движении и укреплении режима нераспространения.

«В деле борьбы за мирное и стабильное будущее всего человечества историческое значение имеет выдающийся вклад основателя Республики Казахстан, Президента Нурсултана Назарбаева», - особо подчеркнул Спикер Сената.

К.Токаев указал на актуальность в свете текущей напряженной международной ситуации инициатив Главы государства о принятии Всеобщей декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия, а также полном ядерном разоружении к 100-летию ООН в 2045 году в качестве главной цели человечества в ХХI веке.

«В Казахстане убеждены: действиям, направленным на достижение «ядерного нуля», разумной альтернативы не существует», - сказал Председатель Сената. К.Токаев обратил внимание участников конференции на Манифест Президента Н.Назарбаева «Мир. XXI век», где содержится предупреждение об опасности и гибельности глобального ядерного конфликта.

Спикер верхней Палаты отметил важность мер международного доверия и сотрудничества для построения более безопасного мира, отведя СБ ООН ключевую роль в становлении такого миропорядка.

В целях предотвращения попадания ядерного оружия в руки террористических организаций Руководитель Сената призвал усилить международный контроль над производством, использованием и утилизацией расщепляющихся материалов, продолжить работу по созданию эффективных верификационных механизмов и инструментов в этой области.

К.Токаев выразил уверенность, что с созданием в Казахстане международного Банка низкообогащенного урана (БНОУ) МАГАТЭ будут обеспечены гарантированные условия для удовлетворения потребностей всех стран в развитии атомной энергетики. Запуск БНОУ в эксплуатацию состоится 29 августа текущего года, сообщил Глава верхней Палаты.

Приведя в пример Чернобыль и Фукусиму, Спикер Сената напомнил о необходимости принятия всех возможных мер, обеспечивающих максимальную безопасность новых технологий получения ядерной энергии.