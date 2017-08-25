Аким Алматы поймал нефтяника на джипе с поддельными номерами

Аким Алматы Бауыржан Байбек рассказал, как поймал работника нефтяной компании на внедорожнике с поддельными номерами.

Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе своего выступления на августовском совещании работников образования Алматы рассказал, как важно соблюдать нулевую терпимость к правонарушениям. По его словам, если раньше люди парковались "как попало", то сегодня они уже начинают задумываться, ставить ли машину на пешеходный тротуар.





"Я иногда вечером выхожу, вижу: джип стоит прямо нагло на тротуаре. Поручаю полиции. Приезжают и выясняем – владелец джипа работает в нефтяной компании, номера поддельные. То есть, нормальный человек, законопослушный, никогда не будет делать так, чтобы ущемлять интересы других. Это же неправильно", — сказал аким.





Также он констатировал, что многие магазины пешеходный тротуар полностью забирают под кафе.





"Ну, надо же думать, что люди как-то идут, они что, должны на проезжую (часть) идти или по воздуху? Поэтому, каждый, когда решает свой вопрос, должен понимать: он затрагивает чьи-то законные интересы", — добавил Байбек.



