Выигравшая 758 миллионов долларов американка сразу же уволилась

"Я позвонила и сказала им, что не вернусь. Первым делом я хочу сесть и расслабиться", — сказала женщина. В больнице, где Уончик работала клерком, сообщили, что трудовой стаж свежеиспеченного мультимиллионера составлял 32 года.





Всего победительница приобрела пять лотерейных билетов — два из них были автоматически заполнены компьютерами Powerball, в остальных женщина проставляла числа вручную. Победителем лотереи стал билет, в котором Уончик использовала даты дней рождения членов своей семьи.





Отмечается, что всего месяц назад женщина поделилась постом в Facebook, где говорилось, что ей нужен отпуск.





"И под отпуском я понимаю, что нужно уехать и найти новую работу. На пляже. Со стаканом рома", — говорилось в сообщении.



