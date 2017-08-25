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Выигравшая 758 миллионов долларов американка сразу же уволилась

25 августа 2017, 12:58

Всего победительница приобрела пять лотерейных билетов — два из них были автоматически заполнены компьютерами Powerball.

Медицинский работник из Массачусетса Мэвис Уончик, ставшая обладателем крупнейшего в истории выигрыша в лотерею в размере 758,7 миллионов долларов, немедленно заявила работодателям об увольнении, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.

"Я позвонила и сказала им, что не вернусь. Первым делом я хочу сесть и расслабиться", — сказала женщина. В больнице, где Уончик работала клерком, сообщили, что трудовой стаж свежеиспеченного мультимиллионера составлял 32 года.

Всего победительница приобрела пять лотерейных билетов — два из них были автоматически заполнены компьютерами Powerball, в остальных женщина проставляла числа вручную. Победителем лотереи стал билет, в котором Уончик использовала даты дней рождения членов своей семьи.

Отмечается, что всего месяц назад женщина поделилась постом в Facebook, где говорилось, что ей нужен отпуск.

"И под отпуском я понимаю, что нужно уехать и найти новую работу. На пляже. Со стаканом рома", — говорилось в сообщении.

У женщины есть взрослые сын и дочь. Министр финансов Массачусетса Деб Гольдберг заявила, что предложила семье рекомендации относительного осторожного обращения с новообретенным богатством. "К ним будет приходить очень много всяких людей с разного рода предложениями. Я настоятельно советую им нанять очень-очень хороших адвокатов и очень-очень тщательно обдумать, что они собираются делать со своим капиталом", — предупредила финансист.

Победительница лотереи не получит полную сумму, поскольку выигрыши в лотерею облагаются подоходным налогом по наивысшей ставке 39,6%. У Уончик есть выбор получить всю сумму приза за вычетом налогов ежегодными выплатами в течение 30 лет или сразу получить на руки 480,5 миллионов. Почти все победители забирают дисконтированный выигрыш.

Фото: REUTERS / Handout

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