О сроках исковой давности в трудовых правоотношениях

Стамкулов Нуржан,

партнер ТОО «Юридическая Фирма Synergy Partners»

Срок исковой давности можно различать на два вида: материальный срок и процессуальный срок. Материальный срок, который зафиксирован в нормах материального права.

В трудовых правоотношениях, материальный срок исковой давности не ограничивается никакими временными рамками. Задолженность по заработной плате погашается в первую очередь при ликвидации или банкротстве юридического лица. Поэтому невыплата заработной платы с 2001 года может иметь место по 2017 год, поскольку трудовые правоотношения являются длящимися, а обязанность по выплате заработной платы возникает в силу закона и такая образность работодателя может прекратиться только по решению суда либо путем погашения обязательств по заработной плате.

Процессуальный срок по трудовым правоотношениям, согласно ст. 160.2 Трудового кодекса, составляет один год с даты, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушенном праве. Для споров о незаконном увольнении предусмотрены специальные сроки. Работнику дается два месяца, чтобы обратиться в суд, а срок исчисляется с даты, когда работник получил копию ответа от согласительной комиссии.

На практике имеются случаи, когда суды неверно применяют материальные и процессуальные сроки. К примеру, работник обратился в суд в 2016 году по выплате компенсаций за сверхурочную работу с 2012 по 2016 год. С точки зрения трудового права, работник узнал о нарушенном праве, когда согласительная комиссия не разрешила этот спор, то есть узнал о нарушенном праве с даты получения ответа от согласительной комиссии.

К примеру, работник получил ответ согласительной комиссии в августе 2016 года. Однако суд вынес решение, что за период с 2012 по 2015 год, срок исковой давности для обращения в суд истек. Такие выводы судов противоречат нормам трудового права, как в материальной, так и в процессуальной части.

Резюмирую можно сделать следующие выводы:

1) срок для обращения в суд составляет 1 год с даты, когда работник узнал или должен был узнать о нарушенном праве;

2) поскольку для трудовых споров установлен досудебный порядок рассмотрения спора через согласительную комиссию, то ответ согласительной комиссии является моментом, в котором работник узнал о его нарушенных правах;