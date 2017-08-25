Отправить документы и записаться на прием к нотариусу можно будет онлайн

Об этом на международной научно-практической конференции «Нотариату Республики Казахстан - 20 лет» сообщила директор департамента интегрированных решений АО «Национальные информационные технологии» Ульяна Черных, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что основные цели, поставленные в самом начале создания системы, достигнуты.

Так, в дальнейшем планируется внедрить онлайн регистрацию граждан на предварительную консультацию и прием к нотариусу, возможно и предварительную онлайн-отработку документов нотариусом без физического присутствия человека. Данная процедура позволит сэкономить время как граждан, так и самих нотариусов, тем что можно будет заранее отправить все необходимые документы на подготовку или проверку, либо уточнить заблаговременно перечень необходимых документов и назначить день удобный для обеих сторон.

Кроме того, планируется интеграция с информационными системами России и Белоруссии.

Данная интеграция нотариусам даст возможность не выходя из своей системы обмениваться данными с нотариусами других стран и проверять нотариальные действия нотариусов - стран участниц интеграции, и, как результат для граждан будет сокращено время, затрачиваемое на совершение нотариального действия.

Напомним, для эффективной работы действующей системы нотариата Казахстана специалистами компании АО «Национальные информационные технологии» была разработана и внедрена в 2010 году «Единая нотариальная информационная система «Е-нотариат».

Именно она обеспечивает взаимодействие и работу нотариусов с республиканской и территориальными нотариальными палатами, с курирующими государственными органами. Данная система также обеспечивает население качественными, правовыми нотариальными услугами, формирует своевременную и достоверную отчетность о нотариальных действиях. На сегодняшний день в системе зарегистрировано 4130 нотариусов.

Система «Е-нотариат» (enis.kz) предотвращает совершение неправомерных нотариальных действий со стороны населения или нотариусов благодаря интеграции с государственными базами данных физических и юридических лиц, регистра недвижимости и ЗАГС. Благодаря системе нотариусы получают сведения о поддельных и украденных документах, об умерших лицах и лицах, не имеющих право участвовать в нотариальных сделках.