В Казахстане 29 августа откроют Банк низкообогащенного урана

Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев назвал срок официального открытия Международного банка низкообогащенного урана на территории Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ведем активную работу по институционализации подписанного в 2005 году в Семипалатинске Договора о создании в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия. Важным вкладом в укрепление режима нераспространения является создание на территории Казахстана Международного банка низкообогащенного урана МАГАТЭ. Его открытие состоится уже 29 августа этого года с участием Главы государства», - рассказал спикер Сената, выступая на открытии 62-ой конференции Пагуошского движения ученых.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что с момента обретения независимости Казахстан вносит весомый вклад в обеспечение ядерной безопасности, неукоснительно выполняет свои международные обязательства в этой области, активно содействует укреплению режима нераспространения. Поэтому в мировом сообществе Казахстан считают лидером антиядерного движения, подчеркнул он.

«В деле борьбы за мирное и стабильное будущее всего человечества историческое значение имеет выдающийся вклад основателя Республики Казахстан, Президента Нурсултана Назарбаева. Беспрецедентным примером ответственного подхода к глобальной безопасности стали решения Главы нашего государства в 1991 году о закрытии Семипалатинского ядерного полигона и добровольном отказе от четвертого в мире по мощности арсенала ядерного оружия», - сказал председатель Сената.

Он напомнил, что Казахстан является участником всех международных договоров по ядерному разоружению, нераспространению и ядерной безопасности.

«По инициативе нашей страны Генеральной Ассамблеей ООН были приняты резолюции об объявлении 29 августа, дня закрытия Семипалатинского полигона, Международным днем действий против ядерных испытаний, и 26 сентября Международным днем борьбы за полное уничтожение ядерного оружия. Казахстан также является инициатором Всеобщей декларации по достижению мира, свободного от ядерного оружия, принятой Генассамблеей ООН в декабре 2015 года. С учетом нынешней напряженной международной ситуации данная инициатива Главы Казахстана является в высшей степени актуальной», - заявил он. Напомним, 62-я конференция Пагуошского движения ученых, одним из основателей которого был известный ученый Альберт Эйнштейн, в этом году проходит в столице Казахстана.

Она будет продолжаться в течение четырех дней.

«Для нас большая честь принимать на своей земле представителей всемирно известного Пагуошского движения ученых, Организации Объединенных Наций, международных организаций, дипломатического корпуса в Казахстане, видных политических деятелей и международных экспертов в области безопасности. Всех нас объединяет общее стремление к построению мира без угрозы атомной войны и ядерных техногенных катастроф», - отметил Касым-Жомарт Токаев приветствуя гостей конференции.

Дамир Байманов