В соответствии с подпунктом 11) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 11 октября 2011 года «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» утверждена Инструкция по определению расположения специальных стационарных помещений для распространения религиозной литературы и иных информационных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения, а также помещений для проведения религиозных мероприятий за пределами культовых зданий (сооружений).

Местные исполнительные органы областей, города республиканского значения, столицы (далее - местный исполнительный орган) в соответствии с подпунктом 7) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 11 октября 2011 года «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» (далее - Закон) утверждают расположение специальных стационарных помещений, а также согласовывают расположение помещений для проведения религиозных мероприятий за пределами культовых зданий (сооружений).

В частности, стационарные помещения и помещения для проведения религиозных мероприятий располагаются внутри отдельно стоящего здания или в виде отдельно стоящего здания.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не допускается расположение стационарных помещений и помещений для проведения религиозных мероприятий на территории и в зданиях:

1) государственных органов, организаций, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 4 статьи 7 Закона;

2) Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, судебных и правоохранительных органов, других служб, связанных с обеспечением общественной безопасности, защитой жизни и здоровья физических лиц;

3) организаций образования, за исключением духовных (религиозных) организаций образования.

Стационарные помещения располагаются не менее чем в 300 метрах от территории и зданий (в случае отсутствия прилегающей к ним территории), указанных в подпункте 3) пункта 5 настоящей Инструкции.

Помещение для проведения религиозных мероприятий располагается не менее чем в 300 метрах от территории и зданий (в случае отсутствия прилегающей к ним территории), указанных в подпункте 3) пункта 5 настоящей Инструкции, за исключением железнодорожных и автовокзалов, аэропортов и портов.

Помещение для проведения религиозных мероприятий располагается в помещениях (зданиях) и отвечает следующим требованиям:

1) общая площадь от 20 до 100 квадратных метров;

2) обеспечено санитарным узлом;

3) соответствовать нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологических требований;

4) оснащено видеокамерами, обеспечивающими полный обзор помещения для проведения религиозных мероприятий, с выходом на пульт управления охраны.

Расположение стационарных помещений и помещений для проведения религиозных мероприятий допускается при условии соблюдения прав и интересов лиц, находящихся вблизи (в соседних помещениях), а также не препятствует функционированию здания, где располагается помещение.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.