Гражданина Пакистана обокрали в московской гостинице на 4,7 тысячи долларов
25 августа 2017, 13:24
Как рассказал полиции потерпевший, деньги пропали из сейфа в его номере. При этом ни дверь в номер, ни сам сейф повреждены не были.
Неизвестный похитил 4,7 тысячи долларов из номера гражданина Пакистана в гостинице «Пекин» в центре столицы. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как рассказал полиции потерпевший, деньги пропали из сейфа в его номере. При этом ни дверь в номер, ни сам сейф повреждены не были.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В частности, оперативники изучают записи с камер видеонаблюдения.
В июле неизвестные украли у бизнесмена в одной из гостиниц столицы более 5 миллионов рублей. Полиция установила, что дверь не была взломана, воры воспользовались электронным ключом от комнаты.
Фото TripAdvisor
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874856-a9b76531bd935e8664a33f743148170e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...