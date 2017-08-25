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Гражданина Пакистана обокрали в московской гостинице на 4,7 тысячи долларов

25 августа 2017, 13:24

Как рассказал полиции потерпевший, деньги пропали из сейфа в его номере. При этом ни дверь в номер, ни сам сейф повреждены не были.

Неизвестный похитил 4,7 тысячи долларов из номера гражданина Пакистана в гостинице «Пекин» в центре столицы. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал полиции потерпевший, деньги пропали из сейфа в его номере. При этом ни дверь в номер, ни сам сейф повреждены не были.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В частности, оперативники изучают записи с камер видеонаблюдения.

В июле неизвестные украли у бизнесмена в одной из гостиниц столицы более 5 миллионов рублей. Полиция установила, что дверь не была взломана, воры воспользовались электронным ключом от комнаты.

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