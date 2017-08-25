Сокамерники пообещали «разорвать на части» фигуранта дела о теракте в Барселоне
25 августа 2017, 13:26
Для обеспечения безопасности подозреваемого, администрация приняла решение о его содержании в одиночной камере.
Арестанты мадридской тюрьмы Сото-дель-Реал пригрозили расправой одному из фигурантов дела о теракте в Барселоне. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на El Pais.
Дрис Укабир был доставлен в пенитенциарное учреждение после дачи показаний в суде. В момент, когда Укабира конвоировали по территории, другие заключенные начали выкрикивать в его адрес оскорбления и угрозы: «долбаный террорист», «только выйди во двор [на прогулку] — мы порвем тебя на части!» и так далее.
Для обеспечения безопасности подозреваемого, администрация приняла решение о его содержании в одиночной камере.
Укабиру предъявлены обвинения в соучастии в убийстве и членстве в террористической группировке. По версии следствия, именно он арендовал фургон, который был использован при теракте в столице Каталонии 17 августа.
Тогда на улице Рамбла в центре Барселоны микроавтобус наехал на пешеходов (по последним данным, погибли 15 человек). Спустя некоторое время на проспекте Диагональ автомобиль сбил нескольких полицейских.
В тот же вечер в городе Камбрильс еще одна группа террористов попыталась совершить атаку по барселонскому сценарию. Там среди пострадавших оказалась россиянка.
По версии правоохранителей, в террористическую ячейку, которая стоит за этими атаками, входили 12 человек. Четверо были арестованы, пятеро, включая главного подозреваемого Юнеса Абуякуба, — ликвидированы.
Фото: elpais.com
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