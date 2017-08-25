AFP: экс-главу французского наркоконтроля обвинили в торговле наркотиками

Франсуа Тьерри не уведомил в полной мере правоохранительные органы о закупке и последующем экспорте наркотиков во время работы в ведомстве

Бывший руководитель французского Центрального управления по борьбе с наркотрафиком (Ocrtis) Франсуа Тьерри обвинен в причастности к торговле наркотиками в составе преступной группы. Об этом сообщил Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на AFP.





По его данным, суд посчитал спорными методы работы ведомства в то время, когда им руководил Тьерри, а также указал на то, что он не уведомил в полной мере правоохранительные органы о закупке и последующем экспорте наркотиков. На заседании суда, которое состоялось поздно вечером в четверг, экс-глава французского наркоконтроля заявил, что органы юстиции, включая генерального прокурора в Париже, знали о проводимых операциях, а его адвокат назвал доводы обвинения лицемерием.





Скандал, стоивший Франсуа Тьерри должности, разгорелся после того, как в 2015 году полиция конфисковала в Париже рекордную партию каннабиса общим весом более 7 тонн. Тогда расследование дела было поручено Центральному управлению по борьбе с наркотрафиком, однако вскоре им занялась уже генпрокуратура, поскольку выяснилось, что контрабанду из Марокко курировал сам Тьерри. Он, впрочем, утверждал, что закупка и ввоз во Францию, как стало впоследствии известно, около 40 тонн марихуаны проводились в рамках спецоперации по выявлению крупной сети наркодилеров.





В 2016 году газета Liberation опубликовала собственное журналистское расследование, согласно которому нынешний обвиняемый "играл ключевую роль в ввозе многих десятков тонн индийской конопли". Также она привела показания задержанного в Бельгии информатора экс-главы наркоконтроля, который подтвердил, что лично наблюдал за процессом переправки наркотиков на вилле Тьерри, расположенной на испанском побережье. В том же году парижская прокуратура начала предварительное расследование по этому делу.



