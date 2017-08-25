Программу «Цифровой Казахстан» презентуют в сентябре

Государственную программу «Цифровой Казахстан» презентуют в сентябре текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр кратко рассказал, из каких направлений состоит программа.

По его словам, во-первых, программой предусмотрено развитие надежной, доступной, высокоскоростной и защищенной цифровой инфраструктуры.

«Мы прекрасно понимаем, что инфраструктура очень важна для такой большой страны, как Казахстан. Уровень проникновения Интернета превышает 70%, но его качество - разное. В городах и населенных пунктах, свыше 2 тыс. людей, у нас очень хороший Интернет. Но мы не забываем о том, что в Казахстане 47% населения живет в сельских населенных пунктах, поэтому если мы сейчас не построим инфраструктуру, то будет сложно потом цифровое неравенство между селом и городом выровнять», - отметил Даурен Абаев, выступая сегодня в сессии «Цифровая перезагрузка ЕАЭС» в рамках форума «Евразийская неделя».

Развитие креативного общества - это второе направление программы, которая предусматривает развитие компетенций и навыков для цифровой экономики, проведение работ по повышению цифровой грамотности населения, подготовка ИКТ специалистов для отраслей.

«Третье направление - цифровизация отраслей экономики. Мы хотим охватить ею все отрасли, начиная от правоохранительных органов и заканчивая экономикой. Мы запланировали более 130 мероприятий, ответственные компании, люди и финансирование определены. Поэтому мы думаем, что реализация этих мероприятий существенно поменяет облик нашей страны», - подчеркнул министр.

Четвертое направление - переход на про-активное государство. Это усовершенствование системы электронного и мобильного правительства, оптимизация сферы предоставления государственных услуг. «Я думаю, во время презентации 13 сентября мы более подробно можем это продемонстрировать», - считает министр. Даурен Абаев также затронул тему единого цифрового пространства Евразийского экономического союза.

Министр предположил, что развитие цифровая повестка будет реализовываться в странах ЕАЭС по-разному, но Казахстан не допустит, чтобы она тормозила развитие своего цифрового пространства.

«Главные два вопроса, которые мы ставим перед собой. Первый вопрос - очень важный - цифровая повестка, которая сейчас стоит в рамках ЕАЭС, должна принести пользу конкретно нашей стране. Мы будем исходить из этого принципа. И второй немаловажный вопрос - мы не хотим, чтобы цифровая повестка тормозила развитие цифрового пространства Казахстана. Мы не должны забывать, что цифровизация наших стран находится на разном уровне, поэтому, наверное, никто никого ждать не будет», - заключил он.

Ранее Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев объяснил, что из себя представляет единое цифровое пространство ЕАЭС. По его словам, цифровая повестка ЕАЭС призвана стать аккумулирующей базой, куда также войдут не только наши собственные наработки, но и новейшие мировые достижения.

Дамир Байманов